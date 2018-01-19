Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа
По словам замминистра внутренних дел Казахстана, водители использовали ее для обогрева салона.
По словам замминистра внутренних дел Казахстана, водители использовали ее для обогрева салона.
АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана стало халатное обращение с огнем, на месте ЧП обнаружена паяльная лампа. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, слова которого приводит
Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что находилась [в автобусе] емкость пластмассовая с пятью литрами бензина.
По его словам, следственные органы 19 января приступили к допросу пострадавших.
«Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе», — пояснил заместитель министра внутренних дел.
Он подчеркнул, что полностью исключена версия о том, что это было ДТП или криминальное происшествие. «По окончании осмотра места происшествия в автобусе не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, никаких боеприпасов либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются», — сообщил Тургумбаев.
18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.