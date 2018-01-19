Причиной пожара в автобусе в Казахстане стала паяльная лампа

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Причиной возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана стало халатное обращение с огнем, на месте ЧП обнаружена паяльная лампа. Об этом в пятницу сообщил заместитель министра внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, слова которого приводит пресс-служба главы администрации Актюбинской области.

Согласно основной версии, причина пожара — это халатное обращение с огнем. На месте происшествия обнаружена паяльная лампа, которая используется с горючей смесью, в частности бензином. В то же время в ходе следственных действий и допросов, было установлено, что находилась [в автобусе] емкость пластмассовая с пятью литрами бензина. Ерлан Тургумбаев Заместитель министра внутренних дел Казахстана

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По его словам, следственные органы 19 января приступили к допросу пострадавших.

«Версия подтверждается показаниями оставшихся в живых. В связи с тем, что двигатель автомашины заглох и в машине было холодно, паяльная лампа в данном автобусе использовалась как обогреватель. Она работала более двух часов, естественно, газобензиновая смесь наполнила весь салон автомашины, и когда случайно была пролита емкость с бензином, вспыхнул пожар, который практически сразу, в течение пяти минут, унес жизни всех граждан, которые находились в автобусе», — пояснил заместитель министра внутренних дел.

Он подчеркнул, что полностью исключена версия о том, что это было ДТП или криминальное происшествие. «По окончании осмотра места происшествия в автобусе не обнаружено ни одного холодного оружия, ни одного огнестрельного оружия, никаких боеприпасов либо остатков от боеприпасов, то есть эти домыслы полностью исключаются», — сообщил Тургумбаев.

18 января в Актюбинской области на 1068-м км автодороги Самара — Шымкент, в 10 км от поселка Калыбай, во время движения произошло возгорание пассажирского автобуса марки Kassbohrer Setra. 52 человека погибли, еще пятерым удалось выбраться из горящей машины. Трое выживших являются казахстанцами и водителями автобуса. По предварительной информации, пассажирами автобуса были граждане Узбекистана.