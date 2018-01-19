Пять человек погибли в ДТП под Омском
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Автоавария в Омской области в пятницу унесла жизни пятерых человек, сообщили агентству «Интерфакс» в
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Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Автоавария в Омской области в пятницу унесла жизни пятерых человек, сообщили агентству «Интерфакс» в
«На территории Люблинского района Омской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок», — сообщил представитель
Он добавил, что по факту столкновения полиция проводит проверку.