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19 января, источник: Интерфакс

Пять человек погибли в ДТП под Омском

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Автоавария в Омской области в пятницу унесла жизни пятерых человек, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе управления МВД России по региону.

«На территории Люблинского района Омской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе ребенок», — сообщил представитель пресс-службы.

Он добавил, что по факту столкновения полиция проводит проверку.

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