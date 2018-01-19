В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС
Следователи возбудили уголовное дело после попытки пьяного водителя выстрелить в сотрудника
Следователи возбудили уголовное дело после попытки пьяного водителя выстрелить в сотрудника
«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)», — сказала Врадий.
По её словам, около 17 часов вечера в пятницу инспектор ДПС, проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в городе Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Сотрудник полиции подошёл к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказала представитель следствия.
«Однако полицейский, заметив это, успел увернуться и между ними завязалась борьба. Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить орудие из рук подозреваемого», — подчеркнула Врадий.