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19 января, источник: Интерфакс

В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

Следователи возбудили уголовное дело после попытки пьяного водителя выстрелить в сотрудника дорожно-патрульной службы (ДПС) в Московской области, сообщила в пятницу «Интерфаксу» представитель областного главка СК Ольга Врадий.

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)», — сказала Врадий.

По её словам, около 17 часов вечера в пятницу инспектор ДПС, проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в городе Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Сотрудник полиции подошёл к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказала представитель следствия.

Она сообщила, что мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину, в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику.

«Однако полицейский, заметив это, успел увернуться и между ними завязалась борьба. Мужчина несколько раз произвел выстрелы, но не попал в сотрудника. В итоге полицейскому удалось выбить орудие из рук подозреваемого», — подчеркнула Врадий.

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