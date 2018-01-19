В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

«Следственным отделом по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя. Он подозревается в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ)», — сказала Врадий.

По её словам, около 17 часов вечера в пятницу инспектор ДПС, проезжая на служебном автомобиле по одной из улиц в городе Лыткарино, заметил съехавшую в кювет машину. Сотрудник полиции подошёл к автомобилю и обнаружил на переднем водительском сидении мужчину, по его мнению, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, рассказала представитель следствия.

Она сообщила, что мужчина проследовал вместе с полицейским в служебную машину, в салоне автомобиля он попытался произвести выстрел из травматического пистолета в голову сотруднику.