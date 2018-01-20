ABC: в США съемочную группу задержали в аэропорту за попытку провоза муляжа бомбы
Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить предмет.
Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить предмет.
По ее данным, не менее семи человек, снимавших по контракту различные репортажи для CNBC, пытались в ручной клади пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне походило на настоящую самодельную бомбу.
Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, и затем использовать это в своем сюжете.
Задержанным предъявлены обвинения в нарушении правил безопасности и сговоре с целью вызвать панику среди населения. Как отмечается, членам съемочной группы могут грозить штрафы в размере более $13 тыс.