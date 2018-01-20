ABC: в США съемочную группу задержали в аэропорту за попытку провоза муляжа бомбы

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Съемочная группа, работающая по контракту на американский телеканал CNBC, задержана в международном аэропорту Ньюарка (штат Нью-Джерси) за попытку провоза муляжа бомбы. Об этом сообщила в пятницу телекомпания ABC.

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По ее данным, не менее семи человек, снимавших по контракту различные репортажи для CNBC, пытались в ручной клади пронести через пункт досмотра устройство, которое внешне походило на настоящую самодельную бомбу.

Согласно предварительным данным полиции, они намеревались таким образом проверить, сумеют ли службы безопасности аэропорта обнаружить муляж, и затем использовать это в своем сюжете.