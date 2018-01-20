Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стареющий безработный актер: СМИ узнали о новой роли ДиКаприо
Макароны разрешили есть на ужин
«Эпидемия» школьной агрессии: почему это происходит
В Китае взорвали христианскую церковь
Образ дня: Николь Кидман в полупрозрачном кружевном платье
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Ищенко заявил, что украинцы хотят открытого противостояния с РФ
СМИ: Действия РФ по защите Хмеймима восхитили США
Принц Уильям обрился налысо
Модель в хиджабе стала лицом средства для волос
СМИ: Болгария предупредила ЕС о «сирийском сценарии» на Балканах
СМИ: РФ провела акцию возмездия — уже не стесняясь
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
9Умерла вокалистка The Cranberries
12Православные верующие отпраздновали Крещение
01:04 (мск), источник: ТАСС

В Твери избили врача скорой помощи

Возбуждено уголовное дело.

ТВЕРЬ, 20 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения врача скорой помощи в микрорайоне «Южный» в Твери. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«В отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Люберцах пьяный водитель попытался выстрелить в голову сотруднику ДПС

По версии следствия, 18 января бригада врачей прибыла по вызову к жилому дому на бульваре Гусева в микрорайоне «Южный» города Твери для оказания помощи мужчине. Во время оказания помощи, подозреваемый ударил медицинского работника подручным предметом, а затем скрылся с места происшествия. «Своими действиями злоумышленник причинил медицинскому работнику физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, травму левого глаза», — сказали в региональном управлении СК.

Как пояснили ТАСС в управлении МВД по Тверской области, подозреваемый, а также еще двое мужчин, которые в момент избиения находились вместе с ним, были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. «Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую. Врач начал оказывать помощь, в этот момент подозреваемый напал на него и нанес травмы», — рассказали в ведомстве.

Если вина подозреваемого будет доказана, то, согласно названной статье УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Cанкции не дадут нам поставлять эти самолеты в наши ВКС
"По голове учительнице" - что происходило в школе Бурятии. Видео
В Госдепе рассказали о безвозмездной военной помощи Украине
МОК сократил квоту россиян на Олимпиаду-2018
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Работа госучреждений США приостановилась
Стала известна причина пожара в автобусе в Казахстане
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина
Российский фигурист завоевал серебро на ЧЕ в Москве
Спорт
Образцово-показательный Алиев Дмитрий Алиев преподнес серебряную сенсацию, а Михаил Коляда получил очередную бронзу
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
В Мировом океане все больше мертвых зон Участки океана, лишенные кислорода, становятся безжизненными. Год от года количество мертвых зон увеличивается
Кино
Назван самый любимый фильм зрителей всех времен В сотне лучших по версии киноманов новые картины соседствуют с проверенной классикой
Недвижимость
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
Россияне купили в 2017 г более 1300 домов и квартир в Турции
«В хрущевках секса нет!»
Во Владивостоке открыли памятник Штирлицу
Леди
Лучшие вещи недели от 600 до 3 000 рублей Если ты хочешь порадовать себя какой-то милой бюджетной безделушкой, то ищи идею в нашей статье. Мы собрали самые интересные модные находки недели.
Дети
Сергей Лазарев с сыном сходили в зоопарк в Майaми Отец и сын кормили животных.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Современная классика: 11 интерьеров для ценителей традиционных, но актуальных решений
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь