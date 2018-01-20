В Твери избили врача скорой помощи

ТВЕРЬ, 20 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения врача скорой помощи в микрорайоне «Южный» в Твери. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

«В отношении 22-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ «Побои», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, 18 января бригада врачей прибыла по вызову к жилому дому на бульваре Гусева в микрорайоне «Южный» города Твери для оказания помощи мужчине. Во время оказания помощи, подозреваемый ударил медицинского работника подручным предметом, а затем скрылся с места происшествия. «Своими действиями злоумышленник причинил медицинскому работнику физическую боль и телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, травму левого глаза», — сказали в региональном управлении СК.

Как пояснили ТАСС в управлении МВД по Тверской области, подозреваемый, а также еще двое мужчин, которые в момент избиения находились вместе с ним, были задержаны и доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств произошедшего. «Мужчине стало плохо, ему вызвали скорую. Врач начал оказывать помощь, в этот момент подозреваемый напал на него и нанес травмы», — рассказали в ведомстве.