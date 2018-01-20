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20 января, источник: Известия

Новейший корабль ВМС США застрял во льдах во время первого похода

Новейший боевой корабль ВМС США USS Little Rock во время первого похода не смог вернуться на базу во Флориду, так как застрял во льдах у берегов Канады из-за рекордных заморозков.

Источник: AP 2018

Корабль вышел из Баффало 20 декабря. Сделав остановку в Монреале, судно должно было отправиться в Галифакс, однако по пути вмерзло в лед. В порту Монреаля не оказалось достаточного числа буксиров, чтобы вызволить застрявшее судно, сообщает «РИА Новости».

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«Температура в Монреале и окрестностях ниже обычного, она близка к историческому рекорду для декабрьских холодов», — отметила представитель отдела ВМС США по связям с общественностью Кортни Хиллсон.

Корабль Little Rock относится к классу Freedom и предназначен к патрулированию прибрежных вод. Командование США планировало использовать его на мелководье вокруг Тихоокеанского кольца.

Корабль предназначен также для поражения мин, уничтожения тихоходных подлодок и надводных кораблей. Экипаж корабля — 50 человек или 75 во время выполнения боевой задачи.

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Во время загрузки произошла ошибка.
23 ноября 2016© Ньюстюб
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