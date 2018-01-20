«Фонтанка» показывает, как выглядит Военно-морской институт после пожара

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Судя по фотографиям, основной урон огонь нанес той части здания, которая расположена дальше от Невы. Крыша корпуса частично обвалилась, пострадали и боковые пристройки.

Как сообщали сотрудники МЧС, эта часть здания не использовалась и находилась на ремонте. Однако каких-либо контрактов с Главным управлением обустройства войск Минобороны на реконструкцию по адресу набережная Лейтенанта Шмидта, дом 17, на сайте госзакупок «Фонтанка» не обнаружила.

Напомним, пожар начался примерно в час ночи 20 января, огонь распространился на площади около тысячи квадратных метров, чтобы его полностью потушить, понадобилось 12 часов.

16 января военные вузы инспектировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Здание на Васильевском острове он не посещал.

Осенью 2015 года в этом здании уже тушили огонь, тогда горело общежитие. Площадь пожара заняла 250 метров, на восстановление академия заключила контракт на 6,3 млн рублей.