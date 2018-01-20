Умерла одна из женщин, отравившихся токсичной жидкостью на предприятии в Борисове

Днем 14 октября 2017 года из предприятия, занимающегося производством продуктов из рыбы, в учреждение здравоохранения Борисова были доставлены несколько женщин с различными степенями химических ожогов. Предварительно было установлено, что пять женщин накануне употребляли неизвестную жидкость. После этого почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. Три женщины были помещены в реанимационное отделение в очень тяжелом состоянии. Одна из них скончалась, проинформировала Татьяна Белоног.