Брестские таможенники в 2017 году изъяли почти 300 кг наркотиков

В прошлом году за незаконное перемещение и оборот наркотических средств и психотропных веществ Брестской таможней было возбуждено 52 уголовных дела. Инспекторы пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза свыше 290 кг наркотических средств (гашиш, опий, кокаин, марихуана), более 550 г психотропных веществ, 2,5 тыс. таблеток лекарственных препаратов, содержащих в своем составе наркотические средства и психотропные вещества. В том числе среди них — 198 таблеток МДМА и около 400 г особо опасного психотропного вещества 4-СМС.

В целом по вскрытым фактам контрабанды и иным преступлениям Брестская таможня и другие правоохранительные органы Брестской области возбудили в 2017 году 96 уголовных дел, что в 1,5 раза больше, чем в 2016-м.