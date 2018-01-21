Арестован один из троих подозреваемых в стрельбе в Волгограде

Конфликт с применением огнестрельного и холодного оружия произошел вечером 18 января рядом с кафе в Красноармейском районе Волгограда. В результате один человек погиб, трое были госпитализированы в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия» УК РФ. В ночь на пятницу были задержаны трое подозреваемых, двое из них находятся в следственном изоляторе, один в больнице.

«Подозреваемый — 35-летний местный житель — с огнестрельным и ножевым ранением бедра находится в лечебном учреждении под усиленной охраной. По решению суда, который провел в больнице выездное совещание, он взят под стражу на два месяца», — сказала Куницкая.

По ее словам, двум другим фигурантам дела в субботу продлили срок задержания еще на 72 часа в качестве подозреваемых. Мера пресечения им будет избрана в ближайшие дни.