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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Под Красноярском пассажирский автобус сломался в 45-градусный мороз

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Полицейские спасли пассажиров из рейсового автобуса, который сломался на трассе в Емельяновском районе Красноярского края, при том что в центральной части региона установились 45-градусные морозы, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

Источник: РИА Новости

По его словам, автобус ехал из Хакасии в Красноярск и сломался на 748 километре трассы Р-255.

«Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции совместно с представителями МЧС организовали эвакуацию людей из замерзающего транспортного средства. Двадцать пассажиров были размещены во временном пункте мобильного обогрева, где им было предоставлено горячее питание. Чуть позже людей отправили в пункт назначения другими автобусами», — сказал представитель МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции намерены помочь водителю устранить поломку.

«В Красноярском крае установились низкие температуры до —45 градусов, ухудшающие погодные условия. В связи со сложной обстановкой госавтоинспекторы просят водителей соблюдать меры предосторожности, передвигаться только на исправных транспортных средствах, иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай», — отметил Юрченко.

В Красноярске в настоящее время температура воздуха в разных районах держится на отметках от минус 35 до минус 41 градусов. По данным коммунальщиков, перебоев с теплоснабжением нет.

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 Под Красноярском пассажирский автобус сломался в 45-градусный мороз
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