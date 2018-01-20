Под Красноярском пассажирский автобус сломался в 45-градусный мороз

По его словам, автобус ехал из Хакасии в Красноярск и сломался на 748 километре трассы Р-255.
«Прибывшие на место сотрудники дорожной полиции совместно с представителями МЧС организовали эвакуацию людей из замерзающего транспортного средства. Двадцать пассажиров были размещены во временном пункте мобильного обогрева, где им было предоставлено горячее питание. Чуть позже людей отправили в пункт назначения другими автобусами», — сказал представитель МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции намерены помочь водителю устранить поломку.
«В Красноярском крае установились низкие температуры до —45 градусов, ухудшающие погодные условия. В связи со сложной обстановкой госавтоинспекторы просят водителей соблюдать меры предосторожности, передвигаться только на исправных транспортных средствах, иметь при себе трос, лопату, тёплую одежду, средства обогрева и набор продуктов на непредвиденный случай», — отметил Юрченко.
В Красноярске в настоящее время температура воздуха в разных районах держится на отметках от минус 35 до минус 41 градусов. По данным коммунальщиков, перебоев с теплоснабжением нет.