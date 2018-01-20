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16:55 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге подросток отравился насмерть газом из баллончика

В Екатеринбурге в одном из торговых центров города скончался 11-летний подросток, который отравился газом из баллончика для заправки зажигалок. Об этом 20 января сообщают местные СМИ.

По словам очевидцев, подросток самостоятельно вдыхал этот газ, и после очередного раза потерял сознание. Вызванные на место происшествия очевидцами врачи и охранники торгового центра пытались спасти ребенка, но безрезультатно.

Екатеринбургская полиция подтвердила факт смерти ребенка в одном из торговых центров города. Глава пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что никаких внешних признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено.

«С большой долей вероятности можно сказать, что ребенок умер от токсического отравления неизвестным веществом. Более подробная информация будет после проведения всех необходимых экспертиз», — сказал Горелых.

При этом он отметил, что подросток и его родители ранее уже попадали в поле зрения полиции. Мальчик неоднократно доставлялся в районный отдел полиции, а затем в больницу в состоянии опьянения. Когда он выходил из лечебного учреждения, то вновь попрошайничал на улицах и употреблял опасные вещества.

В смерти подростка разбираются органы внутренних дел, региональный СК, а также сотрудники опеки.

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