В Екатеринбурге подросток отравился насмерть газом из баллончика
В Екатеринбурге в одном из торговых центров города скончался 11-летний подросток, который отравился газом из баллончика для заправки зажигалок. Об этом 20 января сообщают местные СМИ.
В Екатеринбурге в одном из торговых центров города скончался 11-летний подросток, который отравился газом из баллончика для заправки зажигалок. Об этом 20 января сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, подросток самостоятельно вдыхал этот газ, и после очередного раза потерял сознание. Вызванные на место происшествия очевидцами врачи и охранники торгового центра пытались спасти ребенка, но безрезультатно.
Екатеринбургская полиция подтвердила факт смерти ребенка в одном из торговых центров города. Глава
«С большой долей вероятности можно сказать, что ребенок умер от токсического отравления неизвестным веществом. Более подробная информация будет после проведения всех необходимых экспертиз», — сказал Горелых.
При этом он отметил, что подросток и его родители ранее уже попадали в поле зрения полиции. Мальчик неоднократно доставлялся в районный отдел полиции, а затем в больницу в состоянии опьянения. Когда он выходил из лечебного учреждения, то вновь попрошайничал на улицах и употреблял опасные вещества.
В смерти подростка разбираются органы внутренних дел, региональный СК, а также сотрудники опеки.