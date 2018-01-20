В Могилеве водитель BMW сбил трех человек возле автобусной остановки

«Водитель BMW не справился с управлением и возле автобусной остановки зацепил трех человек», — рассказал Евгений Жилинский.

Он уточнил, что погибших нет. Авария произошла после 15.00. Люди стояли не на самой остановке, а рядом. Пострадавшие сейчас в больнице, их осматривают врачи. Один из них получил незначительные травмы.

«Парень даже поехал в больницу на автобусе, скоро вернется назад, на место происшествия», — пояснил Евгений Жилинский. Из-за чего водитель BMW не справился с управлением, пока неизвестно.