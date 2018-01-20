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17:13 (мск), источник: БЕЛТА

В Могилеве водитель BMW сбил трех человек возле автобусной остановки

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве водитель BMW не справился с управлением и сбил трех человек возле автобусной остановки, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома Евгений Жилинский.

«Водитель BMW не справился с управлением и возле автобусной остановки зацепил трех человек», — рассказал Евгений Жилинский.

Он уточнил, что погибших нет. Авария произошла после 15.00. Люди стояли не на самой остановке, а рядом. Пострадавшие сейчас в больнице, их осматривают врачи. Один из них получил незначительные травмы.

«Парень даже поехал в больницу на автобусе, скоро вернется назад, на место происшествия», — пояснил Евгений Жилинский. Из-за чего водитель BMW не справился с управлением, пока неизвестно.

«Причины и условия совершения ДТП установит следствие. Но сложных погодных условий нет, асфальт открытый», — отметил начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Могилевского облисполкома.

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