На базе отдыха в Одесской области произошёл взрыв
Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство на базе отдыха в Одесской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинский сайт УНИАН.
Неизвестные привели в действие самодельное взрывное устройство на базе отдыха в Одесской области. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинский сайт УНИАН.
Отмечается, что взрыв произошёл в ночь на 20 января в
Специалисты установили, что подрыв произошёл в помещении. Рядом с воронкой от взрыва была найдена «полимерная канистра с остатками
«В результате взрыва самодельного взрывного устройства повреждена стена. Люди не пострадали», — уточнили в ведомстве.
По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса («умышленное уничтожение или повреждение имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).