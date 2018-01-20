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17:07 (мск), источник: РИА Новости

Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы

КРАСНОЯРСК, 20 янв — РИА Новости. Операция по восстановлению пальцев девочке, которая пострадала при нападении подростка на школу в Бурятии, длилась шесть часов, врачи дают благоприятный прогноз на восстановление, сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Источник: РИА Новости

Она также опубликовала видео с комментарием Голяны, который считает, что вероятность восстановления большая. «Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено», — сказал он.

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Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».

Палец пострадавшей при нападении на школу в Бурятии девочки будет спасен
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15:57 (мск)© Ньюстюб
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 Опубликовано видео с места нападения на школу в Бурятии
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