Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы

Она также опубликовала видео с комментарием Голяны, который считает, что вероятность восстановления большая. «Мы сшили все сосуды пострадавших пальцев… кровообращение восстановлено», — сказал он.

Нападение на учеников седьмого класса школы № 5 в микрорайоне «Сосновый бор» города Улан-Удэ произошло в пятницу. По официальной информации СК РФ, ученик 9-го класса бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. По последним данным, пострадали семь человек, среди них сам нападавший, учитель и ученики. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений по статьям «покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «халатность».