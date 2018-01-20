В Уфе эвакуировали посетителей и персонал крупного торгового центра

Источник: Комсомольская правда

20 января в Уфе вновь были эвакуированы все посетители и персонал торгового центра «Мега» на улице Рубежная. Об этом в редакцию «Комсомольской Правды» сообщил один из покупателей.

По словам очевидца, внезапно по громкой связи прозвучало объявление с просьбой покинуть здание торгового центра.

— Продавщица одного бутика сказала, что в торговом центре такое случается нередко и пугаться этого не следует, — рассказал покупатель.