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17:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе эвакуировали посетителей и персонал крупного торгового центра

Сотни людей попросили экстренно покинуть здание.

Источник: Комсомольская правда

20 января в Уфе вновь были эвакуированы все посетители и персонал торгового центра «Мега» на улице Рубежная. Об этом в редакцию «Комсомольской Правды» сообщил один из покупателей.

По словам очевидца, внезапно по громкой связи прозвучало объявление с просьбой покинуть здание торгового центра.

— Продавщица одного бутика сказала, что в торговом центре такое случается нередко и пугаться этого не следует, — рассказал покупатель.

Напомним, в прошлом году по всей стране прокатилась волна «телефонного терроризма», из-за которого посетителей крупных торговых комплексов и других мест скопления людей эвакуировали едва ли не ежедневно.

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