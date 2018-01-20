Тело женщины обнаружили гвардейцы в Уральске
Войсковой наряд регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан обнаружил тело молодой женщины в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Войсковой наряд регионального командования «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан обнаружил тело молодой женщины в Уральске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщается, 18 января около 21.00 войсковой патруль нес
«Внимание военнослужащих привлекли громкие голоса спорящих между собой людей, двигаясь на голоса войсковой наряд, спустился в подвал многоэтажного дома № 9, 4 микрорайона, где обнаружили труп молодой девушки, рядом лежал кухонный нож, возле трупа находились четыре гражданских лица. После обнаружения трупа начальник войскового наряда рядовой Акниет Насипкалиев, немедленно по рации доложил дежурному по войсковым нарядам и вызвал сотрудников полиции УВД Уральска, — рассказали в
Все четверо подозреваемых были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Далее сотрудники полиции провели
Позже выяснилось, что смерть 33-летней гражданки, наступила в результате удара ножом в область головы. По подозрению в совершении убийства, один из четверых подозреваемых дал признательное показание. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).