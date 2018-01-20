Тело женщины обнаружили гвардейцы в Уральске

Источник: Tengrinews

Как сообщается, 18 января около 21.00 войсковой патруль нес патрульно-постовую службу в 4 микрорайоне.

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«Внимание военнослужащих привлекли громкие голоса спорящих между собой людей, двигаясь на голоса войсковой наряд, спустился в подвал многоэтажного дома № 9, 4 микрорайона, где обнаружили труп молодой девушки, рядом лежал кухонный нож, возле трупа находились четыре гражданских лица. После обнаружения трупа начальник войскового наряда рядовой Акниет Насипкалиев, немедленно по рации доложил дежурному по войсковым нарядам и вызвал сотрудников полиции УВД Уральска, — рассказали в пресс-службе.

Все четверо подозреваемых были задержаны и переданы сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Далее сотрудники полиции провели оперативно-следственные мероприятия.