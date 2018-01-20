Пьяный петербуржец «заминировал» магазин в Петербурге
В субботу, 20 января, на норме «112» от анонимного «доброжелателя» поступило сообщение, что якобы один из магазинов на улице Карпинского заминирован.
В субботу, 20 января, на норме «112» от анонимного «доброжелателя» поступило сообщение, что якобы один из магазинов на улице Карпинского заминирован.
Вычислить личность звонившего правоохранительным органам не составило труда. Отследив, откуда именно исходил телефонный звонок, сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области совместно с участковым уполномоченным полиции задержали телефонного хулигана.
— Мужчина, по предварительным данным, на момент совершения звонка находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает
Сейчас телефонный «террорист» находится в отделе полиции, где дает показания.
Стоит отметить, что юмористу грозит уголовное дело. Если в суде будет доказана его вина, то он может получить срок от 3 до 8 лет лишения свободы.