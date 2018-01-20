Пьяный петербуржец «заминировал» магазин в Петербурге

Вычислить личность звонившего правоохранительным органам не составило труда. Отследив, откуда именно исходил телефонный звонок, сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области совместно с участковым уполномоченным полиции задержали телефонного хулигана.

— Мужчина, по предварительным данным, на момент совершения звонка находился в состоянии алкогольного опьянения, — сообщает пресс-служба Росгвардии.

Из-за сообщения пришло эвакуировать всех посетителей и персонал магазина, осмотрев помещения здания никаких опасных предметов обнаружено не было.

Сейчас телефонный «террорист» находится в отделе полиции, где дает показания.