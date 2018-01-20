Упавший с домкрата автобус раздавил 37-летнего механика
По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.
37-летний механик погиб во время ремонта пассажирского автобуса Zhong Tong, сообщает
Трагический случай произошел на уличной площадке на Малой Балканской. По предварительной информации, во время ремонта домкрат не выдержал автобус, в результате чего тот упал и раздавил мужчину.
По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».