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18:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Упавший с домкрата автобус раздавил 37-летнего механика

По факту смерти мужчины Следственный комитет проводит проверку.

37-летний механик погиб во время ремонта пассажирского автобуса Zhong Tong, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагический случай произошел на уличной площадке на Малой Балканской. По предварительной информации, во время ремонта домкрат не выдержал автобус, в результате чего тот упал и раздавил мужчину.

По факту случившегося проводится доследственная проверка, по результатам которой может быть возбуждено дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ, не отвечающее требованиям безопасности и повлекшее по неосторожности смерть человека».

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