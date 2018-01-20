Гродненец разбился насмерть на BMW вблизи польской Сокулки
По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством.
По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством.
МИНСК, 20 янв — Sputnik. Житель Гродно погиб в результате аварии в Польше, сообщили местные СМИ в субботу.
Авария произошла утром 20 января на дороге вблизи населенного пункта Трцянка в Польше. В аварии погиб 43-летний водитель из Гродно.
По предварительным данным, водитель BMW потерял контроль над транспортным средством, после чего его занесло в придорожную канаву, где машина врезалась в ствол дерева.
На место происшествия немедленно прибыли бригада скорой помощи, пожарные и полиция. Несмотря на реанимационные действия, 43-летний мужчина скончался.
Информации о том, была ли у мужчины страховка и покроет ли она транспортировку его тела на родину, на данный момент нет.