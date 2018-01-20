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18:09 (мск), источник: Sputnik.by

Гродненец разбился насмерть на BMW вблизи польской Сокулки

По предварительным данным, водитель потерял контроль над транспортным средством.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 янв — Sputnik. Житель Гродно погиб в результате аварии в Польше, сообщили местные СМИ в субботу.

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Авария произошла утром 20 января на дороге вблизи населенного пункта Трцянка в Польше. В аварии погиб 43-летний водитель из Гродно.

По предварительным данным, водитель BMW потерял контроль над транспортным средством, после чего его занесло в придорожную канаву, где машина врезалась в ствол дерева.

На место происшествия немедленно прибыли бригада скорой помощи, пожарные и полиция. Несмотря на реанимационные действия, 43-летний мужчина скончался.

Информации о том, была ли у мужчины страховка и покроет ли она транспортировку его тела на родину, на данный момент нет.

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