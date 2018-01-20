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17:58 (мск), источник: Комсомольская правда

Исполнителей заказного убийства приговорили к расстрелу

В Минске вынесли приговор по делу о жестоком убийстве молодой пары. Воспитатель детского сада, которая заказала преступление, получила 12 лет колонии.

Сегодня, 20 января, в Минском городском суде огласили приговор по делу об убийстве с особой жестокостью молодой пары на улице Алибегова, а также мужчины из поселка Колодищи.

Обвиняемые Вячеслав Сухарко и Александр Жильников были приговорены к исключительной мере наказания — расстрелу с конфискацией имущества. Бывшая активистка БРСМ и воспитательница детского сада Алина Шульганова получила куда более мягкое наказание. Ее приговорили к 12 годам лишения свободы без конфискации имущества. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии в условиях общего режима.

Приговор обвиняемые Сухарко и Жильников слушали, опустив голову. Алина Шульганова смотрела в одну точку.

По словам адвоката Сухарко, ее подзащитный просил высшую меру наказания.

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— Но как адвокат, я обязана обжаловать приговор. Я это и буду делать, — говорит женщина.

Гособвинитель считает применение смертной казни к мужчинам оправданным.

— При повторном рассмотрении этого уголовного дела судебная коллегия согласилась с доводами стороны обвинения, — рассказал журналистам после оглашения приговора гособвинитель Сергей Кротов. — Применение к Сухарко и Жильникову исключительной меры наказания — смертной казни — обусловлено повышенной степени общественной опасности и тяжестью содеянного ими: количеством убитых ими лиц беспрецедентно жестоким способом, который Сухарко и Жильников избрали для лишения жизни своих жертв, а также мотивами, которыми ими двигали.

Гособвинитель напомнил, что в течении двух дней декабря 2015 года Сухарко убил трех человек, Жильников убил двух человек совместно с Сухарко и содействовал ему в совершении убийства еще одного человека.

На оглашение приговора пришли потерпевшие.

— Они смертную казнь заслужили. Как они над людьми издевались? — говорит сестра убитого мужчины Зинаида Вячеславовна. — А 12 лет лишения свободы для этой женщины малый срок. Я считаю, что это мягкое наказание. Что, она не понимала, что с огнем играет? Сухарко сразу осознал свою вину. А Жильников только недавно на прениях сторон попросил прощения у нас.

Женщина до сих пор не понимает, зачем обвиняемые убили ее брата.

— А зачем они убивали? Ведь можно было просто его ограбить, — задается вопросом. — За что убить такого человека?

Напомним, в конце декабря 2015 года Сухарко и Жильников напали на молодую пару. Молодому человеку они нанесли 80 ножевых ранений. На теле девушки насчитали 63 ножевых ранения. Уходя из квартиры, обвиняемые забрали паспорт, 6,5 миллиона, 2 зимние куртки (одна стоила 4 миллиона, вторая — 8 миллионов), конфеты и венский торт. Это было заказное преступление. Обвиняемая Алина Шульганова обратилась к Сухарко и Жильникову, чтобы те избили девушку ее бывшего парня. Однако исполнители преступления убили пару.

Как выяснилось, за день до того, как мужчины убили девушку с парнем, они лишили жизни еще одного человека, который жил под Минском в поселке Колодищи. Пьяные Сухарко и Жильников металлическим стержнем нанесли ему 33 удара, из них 17 по голове. Потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил обоих мужчин к пожизненному заключению, а женщину — к 12 годам лишения свободы. Но в Минском городском суде пересмотрели дело. Апелляционные жалобы направили все стороны процесса, а прокуратура подала апелляционный протест на мягкость приговора.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован или опротестован.

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