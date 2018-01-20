Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Муж Шурыгиной избил ее второго обидчика в шоу «Первого канала»
Найдено спасение от измен
Почему нужно обнимать детей как можно чаще: 7 причин
А вот и соседи: как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву
Поклонники обсуждают «зимний» образ Светланы Ходченковой
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Кира Найтли пожаловалась на постоянные изнасилования в фильмах
Шурыгина обиделась на Малахова: «Это подло и низко, я считаю»
Новый «Гелик»: Mercedes обновил легендарный внедорожник
Самые популярные автомобили в мире: рейтинг
Раненого пилота истребителя Су-57 спасут специальные приборы
Эксперты назвали последствия запуска моста в Крыму
В Сети высмеяли новую олимпийскую форму россиян
Ксения Собчак окунулась в прорубь
СМИ: эксперт поведал, какие потери нанес спецназ РФ в Сирии
В Киеве украинку выгнали из кафе из-за иностранцев
Начался прием заявок на получение ипотеки под 6 процентов
Американка нашла тайную комнату в своем доме
Фоторепортажи
2475-я годовщина прорыва блокады Ленинграда
8Взрыв магазина в Петербурге
18:22 (мск), источник: Zakon.kz

В ЮКО мужчина погиб после падения с железнодорожного моста

ЧП произошло между Шымкентом и Сайрамским районом.

Источник: Zakon.kz
Читайте также
Тело женщины обнаружили гвардейцы в Уральске

20 января приблизительно в 16.40 под железнодорожным мостом, который разделяет Шымкент и Сайрамский район, нашли тело прилично одетого мужчины приблизительно 40 лет. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал TVK.

До сих пор на месте ЧП работают полицейские, территория оцеплена. Прибыл начальник РОВД Сайрамского района, криминалисты, дознаватели и следователи.

Неизвестно, вытолкнули ли погибшего из проходящего поезда, столкнули с моста или это была трагическая случайность. Правоохранители не озвучивают версии произошедшего.

Ожидаются официальные комментарии от департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Что рассказали родные выживших в трагедии на трассе казахстанцев?
Американец массово насиловал лошадей
Турция уничтожила в Сирии 108 целей из 113 намеченных
Россия потребует прекращения операции Турции в Сирии
Молдавия предъявит России многомиллиардный счет за Приднестровье
Китай обвинил ВМС США в нарушении морских границ
На Олимпиаде в Пхенчхане выступит объединенная команда Кореи
Пострадавшей в Бурятии школьнице восстановили пальцы
Киев допустил досрочное прекращение сотрудничества с МВФ
Спорт
МОК снова не пускает наших в Пхенчхан. Кого на сей раз? В пятницу поздно вечером МОК сделал громкое заявление об отстранении 111 россиян из предварительной заявки Олимпийского комитета России от Игр-2018
Авто
СМИ: в России выявили масштабный «недолив» на АЗС На десятках АЗС обнаружены вредоносные программы, благодаря которым клиентам незаметно заливали в автомобили меньше топлива
Hi-Tech
Нобелевский лауреат предсказал «тотальный коллапс» биткоина Резкий рост стоимости этой криптовалюты напоминает «тюльпанную лихорадку», падение неизбежно...
Кино
Ингеборге Дапкунайте — 55: за что мы любим актрису Обладательница неповторимого шарма, бесподобной улыбки и бесспорного таланта — рассказываем, за что еще невозможно не любить актрису, очаровавшую не только российских зрителей, но и весь мир
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
6 звезд, которые выросли в секте Эти знаменитости побывали в сектах и выбрались оттуда. А некоторые, как ни странно, даже получили позитивный опыт, став частью закрытого религиозного культа.
Дети
Ингеборга Дапкунайте впервые показала сына У мальчика поистине ангельская внешность.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь