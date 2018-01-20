Насмерть замерзла, не дойдя до дома

Сотрудники Приемного отделения больницы заявили для IPN, что женщину нашел возле дома соседей ее сожитель. Вернувшись с работы и не застав жену дома, мужчина пошел ее искать.

Обнаружив ее без сознания возле забора, он вызвал скорую помощь. Врач констатировал смерть женщины сразу после того, как ее вынесли из машины скорой помощи. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.