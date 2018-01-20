Все автобусы после гибели 52 человек проверят в Актюбинской области

Источник: Tengrinews

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«Актюбинская область является транзитным регионом, по территории которого проходят международные транспортные потоки. Во избежание подобных происшествий в будущем инспекции транспортного контроля, местной полицейской службе совместно с транспортной прокуратурой необходимо усилить работу в этом направлении. Надо проверить все наши автобусы, которые занимаются междугородними и международными перевозками», — сказал в Сапарбаев в ходе совещания в акимате области.

Также глава региона выразил благодарность за профессионализм всем экстренным и оперативным службам, которые работали на месте пожара в автобусе в Иргизском районе.

«Службы спасения, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и все задействованные госорганы работали в круглосуточном режиме слажено и оперативно. За это вам большая благодарность, в первую очередь, со стороны Узбекистана. С нашей стороны им оказана всесторонняя поддержка и помощь. Этот вопрос с первого дня на личном контроле Главы государства», — подчеркнул аким области.

Кроме того, Б. Сапарбаев посетил БСМП г. Актобе, где навестил пострадавших при пожаре в автобусе.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BeKe58pgfFa/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:27.500000000000004% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BeKe58pgfFa/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Облыс əкімі Бердібек Сапарбаев автобустағы өрттен зардап шеккендерге кіріп шықты —— Аким области Бердыбек Сапарбаев навестил пострадавших при пожаре в автобусе.</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/aktobe_akparat/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ақтөбе облысы</a> (@aktobe_akparat) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-01-20T08:01:12+00:00">Jan 20, 2018 at 12:01am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, 18 января в Иргизском районе Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.