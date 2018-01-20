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19:52 (мск), источник: Tengrinews

Все автобусы после гибели 52 человек проверят в Актюбинской области

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев поручил усилить контроль на дорогах, а также проверить техническое состояние транспортных средств, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу акима области.

Источник: Tengrinews
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«Актюбинская область является транзитным регионом, по территории которого проходят международные транспортные потоки. Во избежание подобных происшествий в будущем инспекции транспортного контроля, местной полицейской службе совместно с транспортной прокуратурой необходимо усилить работу в этом направлении. Надо проверить все наши автобусы, которые занимаются междугородними и международными перевозками», — сказал в Сапарбаев в ходе совещания в акимате области.

Также глава региона выразил благодарность за профессионализм всем экстренным и оперативным службам, которые работали на месте пожара в автобусе в Иргизском районе.

«Службы спасения, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов и все задействованные госорганы работали в круглосуточном режиме слажено и оперативно. За это вам большая благодарность, в первую очередь, со стороны Узбекистана. С нашей стороны им оказана всесторонняя поддержка и помощь. Этот вопрос с первого дня на личном контроле Главы государства», — подчеркнул аким области.

Кроме того, Б. Сапарбаев посетил БСМП г. Актобе, где навестил пострадавших при пожаре в автобусе.

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Напомним, 18 января в Иргизском районе Актюбинской области загорелся пассажирский автобус. По данным Комитета по ЧС, из горящего транспорта удалось выбраться пятерым пассажирам. 52 человека погибли на месте. Позже в Сети появились фото и видео с места трагедии. Автобус ехал из поселка Жибек Жолы Сарыагашского района Южно-Казахстанской области до Казани Российской Федерации.

Заместитель министра внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев назвал основную версию возникновения пожара в автобусе — «неосторожное обращение с огнем.

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