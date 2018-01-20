На трассе в Башкирии фура снесла остановку
19 января на трассе М5 «Волга» близ села Кандры в Туймазинском районе Башкирии большегруз снес остановочный комплекс.
19 января на трассе М5 «Волга» близ села Кандры в Туймазинском районе Башкирии большегруз снес остановочный комплекс.
Момент аварии попал на видеорегистратор, видео опубликовал подписчик сообщества «БашДТП».
На видео четко видно, как фура, двигаясь по дороге резко уходит вправо и останавливается только после того, как кабина врезалась в бетонную остановку. По версии очевидцев, водитель грузовика не справился с управлением, предположительно,
По счастливой случайности в момент ДТП на остановке никого не было. Водитель фуры, по предварительным данным, не пострадал. Причины аварии предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.