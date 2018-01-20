Не менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в Кабуле
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — По неофициальным данным, в результате террористической атаки на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле убито 10 человек, сообщил телеканал Ariana News.
Москва. 20 января. INTERFAX.RU — По неофициальным данным, в результате террористической атаки на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле убито 10 человек, сообщил телеканал Ariana News.
Официальные власти пока эту информацию не подтвердили.
По последним данным, в «Интерконтинентале» прогремело два взрыва, там слышна стрельба, часть отеля в огне. Район оцеплен полицией.
Нападавшие открыли огонь по посетителям.
Полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.
По другим сведениям, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям с участием специалистов из десятка провинций страны.