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20 января, источник: Интерфакс

Не менее 10 человек убиты в результате нападения на отель в Кабуле

Москва. 20 января. INTERFAX.RU — По неофициальным данным, в результате террористической атаки на отель «Интерконтиненталь» в Кабуле убито 10 человек, сообщил телеканал Ariana News.

Официальные власти пока эту информацию не подтвердили.

По последним данным, в «Интерконтинентале» прогремело два взрыва, там слышна стрельба, часть отеля в огне. Район оцеплен полицией.

По данным местных СМИ, группа вооруженных лиц ворвалась в «Интерконтиненталь» примерно в 21:30 по местному времени, где проходили сразу две свадьбы.

Нападавшие открыли огонь по посетителям.

Полиция смогла вывести в безопасное место основную часть гостей.

По другим сведениям, в отеле также проходила конференция, посвященная информационным технологиям с участием специалистов из десятка провинций страны.

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