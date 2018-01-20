4 человека пострадали в двух ДТП в Алматы

Первое ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Шарипова. По словам очевидцев, водитель Nissan Juke двигался по Рыскулова в восточном направлении и на перекрестке собирался повернуть налево. В этот момент водитель Toyota Windom двигался по Рыскулова на запад. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали девушка-водитель Nissan Juke и ребенок. Их госпитализировали в больницу.