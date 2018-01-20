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20 января, источник: Tengrinews

4 человека пострадали в двух ДТП в Алматы

В Алматы четыре человека пострадали в двух ДТП, передает корреспондент программы «Территория происшествий» на канале СТВ.

Источник: Tengrinews

Первое ДТП произошло на пересечении улиц Рыскулова и Шарипова. По словам очевидцев, водитель Nissan Juke двигался по Рыскулова в восточном направлении и на перекрестке собирался повернуть налево. В этот момент водитель Toyota Windom двигался по Рыскулова на запад. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадали девушка-водитель Nissan Juke и ребенок. Их госпитализировали в больницу.

Вторая авария произошла на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Шашкина. Водитель KIA столкнулся с впереди идущей Toyota и, не справившись с управлением, врезался в дерево. В ДТП пострадали водитель и пассажир KIA. С различными травмами их госпитализировали.

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