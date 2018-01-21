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00:10 (мск), источник: РИА Новости

СК выясняет обстоятельства гибели людей при пожаре в московской многоэтажке

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в жилой многоэтажке на северо-востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка», — сказала она.

Иванова также добавила, что в настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших. Кроме того, для установления точной причины возгорания будет назначена пожарно-техническая экспертиза.

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