СК выясняет обстоятельства гибели людей при пожаре в московской многоэтажке
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в жилой многоэтажке на
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели четверых человек в результате пожара в жилой многоэтажке на
«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка», — сказала она.
Иванова также добавила, что в настоящее время следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего и личностей погибших. Кроме того, для установления точной причины возгорания будет назначена