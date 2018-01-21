СК выясняет обстоятельства гибели людей при пожаре в московской многоэтажке

«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по улице Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу. По данному факту следственными органами… проводится доследственная проверка», — сказала она.