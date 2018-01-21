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07:10 (мск), источник: Newtimes.kz

Второе за сутки землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи

В 311 км от Алматы произошло землетрясение, передает ИА «NewTimes.kz».

Источник: Newtimes.kz

Сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 21 января в 07:39 зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого расположен в 311 км к югу от Алматы на территории Китая.

«Энергетический класс землетрясения составил 9.5. Магнитуда MPV — 4.1. Глубина подземных толчков составила 20 км», — говорится в сообщении.

Напомним, 20 января в 19:50 было зарегистрировано землетрясение в 825 км на восток от Алматы на территории Китая.

Сведений об ощутимости в обоих случаях нет.

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