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13:09 (мск), источник: Sputnik

На Украине задержали джихадиста-вербовщика из Узбекистана

Задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 янв — Sputnik. Служба безопасности Украины задержала гражданина Узбекистана, члена экстремистской группировки, объявленного в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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«Сотрудники СБУ по информации Интерпола и Европола задержали в Одесской области гражданина Узбекистана, объявленного в международный розыск за совершение особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, иностранец принимал активное участие в деятельности международной религиозно-экстремистской группировки «Джихадчилар» («Джихадисты»), он входил в состав структурного подразделения группировки «Жамаат».

По данным СБУ, задержанный, в частности, отвечал за вербовку нового пополнения в ряды экстремистов, а также пропагандировал идеологию радикального ислама.

«По информации спецслужбы, аналогичную деятельность по распространению религиозно-экстремистской идеологии и привлечения новых членов в “Джихадчилар” злоумышленник намеревался проводить на территории Украины. Сейчас решается вопрос о применении к иностранцу экстрадиционного ареста с последующей его передачей органам госбезопасности Узбекистана», — говорится в сообщении.

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