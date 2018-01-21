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12:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Петроградском районе горела коммуналка

Пожар тушили четырнадцать огнеборцев.

Источник: Комсомольская правда

Сообщение о пожаре поступило на телефон «01» сегодня рано утром — в 06.48. В Петроградском районе Северной столицы горела коммунальная квартира. Огонь вспыхнул в доме 1 по улице Мира.

— Возгорание произошло в четырехкомнатной коммуналке, — сообщили «Комсомольской правде в Петербурге» в главном управлении МЧС по городу. — В одной из квартира обгорела обстановка на площади три квадратных метра.

К счастью, спасатели тут же прибыли на пожар. Уже в 07.20 огонь удалось потушить. Обошлось без жертв.

— Сведения о пострадавших к нам не поступали, — добавили в региональном главке спасателей. — К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и четырнадцать человек личного состава.

Напомним, сегодня ночью сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Красногвардейском районе. Там у дома 23 по Пискаревскому проспекту сгорел салон «Лады». Полыхающее авто тушили девять пожарных.

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