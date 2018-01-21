В Тольятти при тушении пожара в квартире обнаружены тела мужчины и женщины

В Тольятти при тушении пожара в квартире обнаружены тела мужчины и женщины

В воскресенье, 21 января, в третьем часу ночи, по предварительным данным, жильцы одного из домов по ул. Голосова сообщили в чрезвычайные службы о возгорании.