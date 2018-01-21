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12:26 (мск), источник: Volga News

В Тольятти при тушении пожара в квартире обнаружены тела мужчины и женщины

В воскресенье, 21 января, в третьем часу ночи, по предварительным данным, жильцы одного из домов по ул. Голосова сообщили в чрезвычайные службы о возгорании.

В одной из квартир, оборудованной железной дверью, произошел пожар и по подъезду распространялся запах гари,. Об этом корреспонденту Волга Ньюс рассказали в оперативных структурах.

В квартире, откуда шло задымление, были обнаружены тела женщины в возрасте около 59 лет и мужчины, которому около 34 лет.

Причины смерти людей устанавливаются.

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