Пропавший в Нижнем Новгороде Сергей Солдатов найден живым

Пропавший в Нижнем Новгороде 31-летний Сергей Солдатов найден живым. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Мужчина пропал во вторник, 16 января. В 10 утра он уехал из города Бор в Нижний Новгород, и в областном центре его последний раз видели около 11 часов. После этого на связь он не выходил. При себе он имел телефон, паспорт и ключи.

И вот спустя четыре дня, вечером 20 января, волонтеры сообщили: «Найден, жив! Всем спасибо за помощь в распространении информации».

Где находился мужчина все это время, не уточняется.