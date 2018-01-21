Пропавший в Нижнем Новгороде Сергей Солдатов найден живым
Его искали четыре дня.
Его искали четыре дня.
Пропавший в Нижнем Новгороде 31-летний Сергей Солдатов найден живым. Об этом сообщает
Мужчина пропал во вторник, 16 января. В 10 утра он уехал из города Бор в Нижний Новгород, и в областном центре его последний раз видели около 11 часов. После этого на связь он не выходил. При себе он имел телефон, паспорт и ключи.
И вот спустя четыре дня, вечером 20 января, волонтеры сообщили: «Найден, жив! Всем спасибо за помощь в распространении информации».
Где находился мужчина все это время, не уточняется.
Напомним, в Нижнем Новгороде ищут Дмитрия Сомова, который пропал более семи лет назад. 31-летний Дмитрий Сомов ушел из дома в Нижнем Новгороде 16 июля 2010 года. Позднее, в сентябре 2010 года, его видели на улице Дубравной. С тех пор о мужчине нет никакой информации.