В Тольятти водитель автомобиля скончался за рулем
В результате случившегося легковушка наехала на снежный вал.
В результате случившегося легковушка наехала на снежный вал.
В субботу, 20 января, примерно в 17:04, по предварительным данным в районе дома № 56 по ул Автостроителей за рулем в пути стало плохо водителю легкового автомобиля, мужчине в возрасте около 49 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате случившегося легковушка наехала на снежный вал. Водитель скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.