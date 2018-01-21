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12:33 (мск), источник: Volga News

В Тольятти водитель автомобиля скончался за рулем

В результате случившегося легковушка наехала на снежный вал.

В субботу, 20 января, примерно в 17:04, по предварительным данным в районе дома № 56 по ул Автостроителей за рулем в пути стало плохо водителю легкового автомобиля, мужчине в возрасте около 49 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате случившегося легковушка наехала на снежный вал. Водитель скончался. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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