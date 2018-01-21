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12:41 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске прямо посреди дороги подрались маршрутчик и таксист

Они не сошлись во мнении по поводу ПДД.

Инцидент произошел сегодня, 20 января на Левом берегу, на улице Лукашевича. Двое мужчин — водители такси и маршрутки — бросили свои машины с пассажирами и устроили драку прямо посреди дороги.

Происшествие попало на видео. Выложивший его в паблик «Regik55 Омск» автор Сергей Куксенко, сообщает, что конфликт произошел из-за того, что оба водителя нарушили правила дорожного движения. Сначала таксист повернул перед маршруткой в неположенном месте, потом уже водитель микроавтобуса в отместку подрезал оппонента. Тот, разозлившись выскочил из машины и напал на маршрутчика. Потом таксист достал монтировку и начал нападать на водителя марштурки.

В итоге дерущихся разняли очевидцы происходящего — другие водители. В дело попытались вмешаться даже несколько женщин — пассажирок маршрутного такси.

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