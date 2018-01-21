В Омске прямо посреди дороги подрались маршрутчик и таксист

Инцидент произошел сегодня, 20 января на Левом берегу, на улице Лукашевича. Двое мужчин — водители такси и маршрутки — бросили свои машины с пассажирами и устроили драку прямо посреди дороги.

Происшествие попало на видео. Выложивший его в паблик «Regik55 Омск» автор Сергей Куксенко, сообщает, что конфликт произошел из-за того, что оба водителя нарушили правила дорожного движения. Сначала таксист повернул перед маршруткой в неположенном месте, потом уже водитель микроавтобуса в отместку подрезал оппонента. Тот, разозлившись выскочил из машины и напал на маршрутчика. Потом таксист достал монтировку и начал нападать на водителя марштурки.