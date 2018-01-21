В Омске прямо посреди дороги подрались маршрутчик и таксист
Они не сошлись во мнении по поводу ПДД.
Они не сошлись во мнении по поводу ПДД.
Инцидент произошел сегодня, 20 января на Левом берегу, на улице Лукашевича. Двое мужчин — водители такси и маршрутки — бросили свои машины с пассажирами и устроили драку прямо посреди дороги.
Происшествие попало на видео. Выложивший его в паблик «Regik55 Омск» автор Сергей Куксенко, сообщает, что конфликт произошел
В итоге дерущихся разняли очевидцы происходящего — другие водители. В дело попытались вмешаться даже несколько женщин — пассажирок маршрутного такси.