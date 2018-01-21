В центре Петербурга водители устроили потасовку на проезжей части
Автомобилисты вышли из своих машин и начали драться прямо на дороге.
Автомобилисты вышли из своих машин и начали драться прямо на дороге.
В центре Северной столицы водители устроили драку на проезжей части, пишут участники сообщества «ДТП и ЧП / Петербург». Инцидент произошел около 23.00 20 января на пересечении Литейного проспекта и улицы Некрасова.
По словам очевидцев, один из автомобилей перегородил дорогу второму, и тот был вынужден остановиться. Из двух машин вышли люди, которые начали драться прямо посреди дороги. При этом на одного из участников конфликта нападали сразу двое мужчин. Что не поделили дерущиеся — неизвестно.
Свидетели инцидента предпочли не вмешиваться, проезжая мимо. Один из водителей снял происходящее на мобильный телефон. Чем завершилась потасовка, не уточняется.