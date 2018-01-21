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12:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом машина с тремя трупами пять дней пролежала в кювете

Никто из водителей не заметил аварии.

Сообщение о розыске 35-летнего жителя Серафимовича поступило полиции в субботу. Отец мужчины рассказал, что сын уехал на своем Hyundai Solaris еще во вторник. С собой он взял мужа с женой — своих друзей. Но ни в тот день, ни в последующие никаких вестей от них не было. Сначала на мобильный никто не отвечал, а затем абонент оказался недоступным.

Сотрудники ГИБДД просмотрели дорожные камеры и выяснили, что за пределы района машина не выезжала. После того, как экипажи ДПС несколько раз объехали по предполагаемому маршруту, они нашли автомобиль.

Иномарка улетела в кювет. Как рассказали «КП-Волгоград» в полиции, причина самой аварии пока выясняется. В салоне нашли три трупа с характерными травмами от ДТП. Теперь судебным медикам предстоит выяснить, как погибли женщина и двое мужчин. Возможно, если аварию или саму машину кто-нибудь заметил, пассажиров можно было бы спасти. Но снежная погода запорошила белый «Солярис». Поэтому проезжающие дороге на хутор Пронин просто не заметили автомобиль.

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