Под Волгоградом машина с тремя трупами пять дней пролежала в кювете

Сообщение о розыске 35-летнего жителя Серафимовича поступило полиции в субботу. Отец мужчины рассказал, что сын уехал на своем Hyundai Solaris еще во вторник. С собой он взял мужа с женой — своих друзей. Но ни в тот день, ни в последующие никаких вестей от них не было. Сначала на мобильный никто не отвечал, а затем абонент оказался недоступным.

Сотрудники ГИБДД просмотрели дорожные камеры и выяснили, что за пределы района машина не выезжала. После того, как экипажи ДПС несколько раз объехали по предполагаемому маршруту, они нашли автомобиль.