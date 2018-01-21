Два волгоградца погибли при столкновении с фурой
Погода в Волгоградской области стоит не совсем благоприятная для водителей. На трассе нужно быть особенно внимательными. Ценой может стать ваша жизнь или здоровье ваших близких.
Погода в Волгоградской области стоит не совсем благоприятная для водителей. На трассе нужно быть особенно внимательными. Ценой может стать ваша жизнь или здоровье ваших близких.
Смертельная авария произошла в Михайловском районе на автодороге «Каспий». 68-летний водитель на «Санг Йонг» направлялся в сторону Волгограда. Он не справился с управлением авто на скользкой трассе, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся лоб в лоб с грузовиком «Мерседес». Автомобилист и его пассажир погибли на месте еще до приезда «скорой». Дальнобойщик получил лишь ушибы.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, еще одно столкновение по той же причине случилось в Котельниковском районе. Утром субботы на автодороге «Волгоград-Сальск» с управлением авто не справилась 45-летняя женщина. Ее машину занесло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Ларгус». Даму из иномарки доставили в больницу с травмами.