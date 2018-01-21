Два волгоградца погибли при столкновении с фурой

Смертельная авария произошла в Михайловском районе на автодороге «Каспий». 68-летний водитель на «Санг Йонг» направлялся в сторону Волгограда. Он не справился с управлением авто на скользкой трассе, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся лоб в лоб с грузовиком «Мерседес». Автомобилист и его пассажир погибли на месте еще до приезда «скорой». Дальнобойщик получил лишь ушибы.