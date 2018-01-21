Мэр Махачкалы арестован на 10 дней по делу о превышении полномочий

Как заявил ТАСС адвокат мэра Сулейман Азуев, его подзащитному пока не предъявлено обвинение. Защита намерена обжаловать решение суда.

19 января мэр Махачкалы был задержан по подозрению в превышении полномочий с тяжкими последствиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он за 1,1 млн руб. передал компании АСПК из госсобственности участок площадью около 17,5 тыс. кв. м. СКР оценивает рыночную стоимость земли в 81 млн руб. Глава СКР Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела.