Пассажирский автобус загорелся в центре Павлодара

Источник: Tengrinews

Как проинформировали в дежурной части ДЧС Павлодарской области, сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт 112 сегодня, 21 января, в 13.33 часов.

«Возгорание произошло в двигательном отсеке маршрутного пассажирского автобуса № 22. В 13.47 огонь был локализован. В 14.03 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в дежурной части ДЧС Павлодарской области.

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В тушении огня были задействованы две единицы техники и 11 человек службы пожаротушения. По информации сотрудников ДЧС, в момент случившегося в салоне автобуса находились пассажиры. Люди успели покинуть автобус до прибытия пожарных.

«Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — отметили в региональном ДЧС.

Причины и ущерб пожара устанавливаются. По официальным данным, городской автобусный маршрут № 22 обслуживает автобусный парк № 1 Павлодара.

Специалисты не исключают, что причиной возгорания могли послужить погодные условия. В Павлодаре установилась морозная погода. Столбики термометров упали до минус 32 градусов.