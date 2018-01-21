Пассажирский автобус загорелся в центре Павлодара
Пассажирский автобус загорелся в центре Павлодара, передает корреспондент Тengrinews.kz. Инцидент произошел на перекрестке улиц Кутузова и Чокина.
Пассажирский автобус загорелся в центре Павлодара, передает корреспондент Тengrinews.kz. Инцидент произошел на перекрестке улиц Кутузова и Чокина.
Как проинформировали в дежурной части ДЧС Павлодарской области, сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт 112 сегодня, 21 января, в 13.33 часов.
«Возгорание произошло в двигательном отсеке маршрутного пассажирского автобуса № 22. В 13.47 огонь был локализован. В 14.03 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в дежурной части ДЧС Павлодарской области.
В тушении огня были задействованы две единицы техники и 11 человек службы пожаротушения. По информации сотрудников ДЧС, в момент случившегося в салоне автобуса находились пассажиры. Люди успели покинуть автобус до прибытия пожарных.
«Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Жертв и пострадавших нет», — отметили в региональном ДЧС.
Причины и ущерб пожара устанавливаются. По официальным данным, городской автобусный маршрут № 22 обслуживает автобусный парк № 1 Павлодара.
Специалисты не исключают, что причиной возгорания могли послужить погодные условия. В Павлодаре установилась морозная погода. Столбики термометров упали до минус 32 градусов.
Напомним, 14 января в Павлодаре на перекрестке улиц Толстого и Кутузова сгорел трамвай. Вагон следовал в сторону трамвайного депо. Очевидцы отмечают, что огонь в считанные минуты охватил салон транспорта. Водитель и пассажиры успели вовремя покинуть горящий трамвай. Жертв и пострадавших удалось избежать. По одной из версий причиной пожара стал отжиг контактной сети вследствие низких климатических температур.