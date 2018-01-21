Хлопок газа разрушил дом в Кыштыме, 1 человек пострадал

Днем 21 января на пульт диспетчера 38-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о хлопке газа в строящемся нежилом частном доме в Кыштыме (Челябинская область) — сотрудники МЧС достали из-под завалов пострадавшего мужчину, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу чрезвычайного ведомства.

Огнеборцы пожарной части и их коллеги из кыштымского поисково-спасательного отряда прибыли на вызов через несколько минут. Хлопок газовоздушной смеси привел к частичному обрушению строящегося нежилого дома (10×12 метров). Под завалами оказался владелец дома, мужчина 1984 года рождения.