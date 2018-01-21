В учебных заведениях Уфы начался ажиотаж после «Колумбайна» в Перми и Улан-Удэ

Не успела страна отойти от новостей про поножовщину в пермской школе, которую 15 января устроили подростки, как спустя несколько дней похожая история прогремела в далекой Бурятии. Эти трагические события, всколыхнувшие всю страну, отозвались по всей России усилением мер безопасности — в том числе и в Уфе. Причем, проверки и нововведения начались не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Об этом «Комсомолке» рассказала педагог Центра детского творчества Гульнара Ахмадеева:

— В пятницу мне позвонили из руководства и объявили, что теперь у нас в центре действуют строгие правила. К примеру, если раньше я иногда задерживала ребят на полчаса, чтобы лучше отработать танец, то теперь есть распоряжение: в 20.00 все занятия должны быть закончены, а детям дается на переодевание 10−15 минут, после чего ни одного ребенка в центре быть не должно. При этом, если раньше некоторые ребята, которые живут рядом, сами уходили домой — пройти всего пару шагов, то теперь вахтершам строго-настрого наказали не отпускать детей без сопровождения родителей.

Еще более строгие правила теперь ввели в школах. В частности, старушек-вахтерш планируется заменить на специально обученных охранников, а в здание школы, дальше пропускного пункта на входе никого, кроме педагогов и самих учащихся, пускать не будут.