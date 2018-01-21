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6Подросток напал на учеников в школе Улан-Удэ
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18:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В учебных заведениях Уфы начался ажиотаж после «Колумбайна» в Перми и Улан-Удэ

Вводятся новые меры безопасности.

Не успела страна отойти от новостей про поножовщину в пермской школе, которую 15 января устроили подростки, как спустя несколько дней похожая история прогремела в далекой Бурятии. Эти трагические события, всколыхнувшие всю страну, отозвались по всей России усилением мер безопасности — в том числе и в Уфе. Причем, проверки и нововведения начались не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования. Об этом «Комсомолке» рассказала педагог Центра детского творчества Гульнара Ахмадеева:

— В пятницу мне позвонили из руководства и объявили, что теперь у нас в центре действуют строгие правила. К примеру, если раньше я иногда задерживала ребят на полчаса, чтобы лучше отработать танец, то теперь есть распоряжение: в 20.00 все занятия должны быть закончены, а детям дается на переодевание 10−15 минут, после чего ни одного ребенка в центре быть не должно. При этом, если раньше некоторые ребята, которые живут рядом, сами уходили домой — пройти всего пару шагов, то теперь вахтершам строго-настрого наказали не отпускать детей без сопровождения родителей.

Еще более строгие правила теперь ввели в школах. В частности, старушек-вахтерш планируется заменить на специально обученных охранников, а в здание школы, дальше пропускного пункта на входе никого, кроме педагогов и самих учащихся, пускать не будут.

— Дети рассказали, что в школах провели собрания, родителям рекомендовали приобрести смарт-часы, благодаря которым они смогут поддерживать контакт с детьми, пока они на занятиях. А уходить после уроков дети смогут только по сигналу, когда родитель пришел в школу и уже ждет ребенка на входе, — рассказывает педагог. — Не знаю, как все это будет работать. Но я согласна с тем, чтобы в школах и других учреждениях, куда ходят дети, была специальная охрана, а еще стоит везде установить тревожные кнопки. Очень хочется надеяться, что такое, как в Перми и Бурятии у нас не повторится…

Подросток напал с топором на учеников школы в Бурятии
Во время загрузки произошла ошибка.
19 января© Ньюстюб
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