В Уфе напротив детской поликлиники появился провал

Давно уже в сводках не появлялись новости о провалах. И вот — очередной случай, и снова в Черниковке.

Рядом с высоткой на ул. Вологодская, 20/1, напротив детской поликлиники образовалась яма диаметром около 1,5 метров. Земля обвалилась на огороженном забором участке. По словам местных жителей, здесь производили ремонтные работы — меняли трубы.

— 31 декабря через дорогу прорвало трубу и вся вода потекла на дорогу, — рассказала «Комсомолке» местная жительница. — Поставили ограждение, МЧС там до 10 работали. Потом специалисты приехали 1 января. Трубы одновременно меняли и возле дома, и через дорогу. И до сих пор ведутся работы.