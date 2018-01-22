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08:40 (мск), источник: 36on.ru

В Воронеже нашли двух школьниц, сбежавших из дома

Воронежские волонтеры остановили поиски двух несовершеннолетних девушек, пропавших три дня назад. С ними все в порядке.

Известно, что 16-летняя Александра Г. ушла из дома, расположенного на улице Ворошилова, в четверг, 18 января. В тот же день дом на улице Депутатской покинула 14-летняя Полина М. Куда могли направиться школьницы, было неизвестно. Обеспокоенным родителям пришлось обращаться за помощью к полицейским и волонтерам.

Ориентировки на беглянок были распространены сегодня, 21 января, в социальных сетях и СМИ. Волонтеры поисковой организации «Черноземье» попросили помощи у воронежцев. Через несколько часов стало известно, что девушки нашлись.

По предварительным данным, увидев в Сети сообщения о поисках, они решили вернуться домой. Где подростки прятались три дня, неизвестно. Сейчас со школьницами все в порядке.

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