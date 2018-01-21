В Екатеринбурге уже два дня разыскивают 15-летнюю школьницу
Семиклассница ушла из дома после ссоры с мамой и не вернулась.
Семиклассница ушла из дома после ссоры с мамой и не вернулась.
В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю школьницу Сарвиноз Нурматову. Семиклассница живет с мамой и бабушкой. 19 января девушка поссорилась с родителями, после чего сказала, что пойдет до колонки за водой. Сарвиноз вышла вечером из дома и пропала. Ее не могут найти уже два дня.
-Заявление о пропаже девушки поступило в полицию 20 января от бабушки, — рассказывают силовики. — Школьница ушла из дома около 18.00 в поселке Горный Щит и не вернулась. В семье есть 21-летний брат.
В полиции отмечают, что ранее семья на в ПДН не состояла. Сейчас школьницу ищут сотрудники ППСП, ГИБДД, ПДН и участковые уполномоченные. Силовики патрулируют улицы, осматривают торговые центры, подъезды домов и опрашивают жителей района.
Если вы видели пропавшую девушку или знаете ее местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 356−42−12, 8−999−368−14−02 либо 02.