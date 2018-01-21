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20:06 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге уже два дня разыскивают 15-летнюю школьницу

Семиклассница ушла из дома после ссоры с мамой и не вернулась.

В Екатеринбурге разыскивают 15-летнюю школьницу Сарвиноз Нурматову. Семиклассница живет с мамой и бабушкой. 19 января девушка поссорилась с родителями, после чего сказала, что пойдет до колонки за водой. Сарвиноз вышла вечером из дома и пропала. Ее не могут найти уже два дня.

-Заявление о пропаже девушки поступило в полицию 20 января от бабушки, — рассказывают силовики. — Школьница ушла из дома около 18.00 в поселке Горный Щит и не вернулась. В семье есть 21-летний брат.

В полиции отмечают, что ранее семья на в ПДН не состояла. Сейчас школьницу ищут сотрудники ППСП, ГИБДД, ПДН и участковые уполномоченные. Силовики патрулируют улицы, осматривают торговые центры, подъезды домов и опрашивают жителей района.

Если вы видели пропавшую девушку или знаете ее местонахождении, позвоните в полицию по телефонам: 356−42−12, 8−999−368−14−02 либо 02.

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