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19:36 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Финляндия передаст Бельгии заочно осужденного за отмывание денег россиянина

Финляндия передаст Бельгии россиянина, заочно осужденного на три года тюрьмы за отмывание денег и участие в преступной организации в 2008—2009 годах, сообщает финский телеканал MTV3. Его имя не называется.

Источник: AP 2018

Ордер на арест мужчины был оформлен в декабре прошлого года. Его задержали в начале января на пункте пересечения границы Ваалимаа, когда он возвращался с семьей в Санкт-Петербург. Россиянин возражал против экстрадиции. Он заявил, что никогда не был в Бельгии и не подозревал, что против него выдвинуты какие-либо обвинения. По его словам, он всегда был доступен для связи и не избегал.

Мужчина рассказал, что в 2010 году в его доме в России в присутствии представителей бельгийских властей был проведен обыск, в ходе которого изъяли телефон и компьютер. Он считал, что его рассматривали в качестве свидетеля.

Россиянин заявил, что материальное положение его семьи — жены и четверых детей — может оказаться под угрозой, если его выдадут Бельгии. Он также опасается «несправедливого отношения к себе» со стороны бельгийских властей. Эти аргументы не убедили судью, принявшего решение экстрадировать россиянина в Бельгию. У мужчины есть 15 дней на то, чтобы обжаловать решение суда об экстрадиции.

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22 марта 2017© Ньюстюб
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