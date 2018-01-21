Финляндия передаст Бельгии заочно осужденного за отмывание денег россиянина

Источник: AP 2018

Ордер на арест мужчины был оформлен в декабре прошлого года. Его задержали в начале января на пункте пересечения границы Ваалимаа, когда он возвращался с семьей в Санкт-Петербург. Россиянин возражал против экстрадиции. Он заявил, что никогда не был в Бельгии и не подозревал, что против него выдвинуты какие-либо обвинения. По его словам, он всегда был доступен для связи и не избегал.

Мужчина рассказал, что в 2010 году в его доме в России в присутствии представителей бельгийских властей был проведен обыск, в ходе которого изъяли телефон и компьютер. Он считал, что его рассматривали в качестве свидетеля.