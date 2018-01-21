В аварии с «Крайслером» под Екатеринбургом пострадали двое детей и мужчина

Авария произошла в поселке Медный рядом с коллективным садом «Янтарный ключ». 42-летний водитель «Крайслер» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Лифан».

— В аварии пострадали три пассажира «Лифан» 36-летний мужчина, 15-летняя школьница и 7-летний мальчик, который с места происшествия был госпитализирован в больницу с травмами различной степени тяжести, — рассказывают в ГИБДД.

Сам водитель «Крайслер» в аварии не пострадал. В ГИБДД отмечают, что машины получили сильные повреждения.