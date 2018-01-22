Массовая эвакуация на Затулинке в -35: есть пострадавшие

Сегодня, 22 января, около восьми часов утра в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Зорге.

«Пожарные, прибывшие к месту вызова через семь минут, обнаружили, что в квартире, расположенной на первом этаже дома, горят домашние вещи, — говорит начальник пресс-службы ГУ МЧС по области Павел Винаков. — Пожарные эвакуировали мужчину в бессознательном состоянии, передали медицинским работникам».

В условиях сильного задымления из вышерасположенных квартир в этом подъезде пожарные эвакуировали 18 человек. Четверо получили отравление угарным газом, они переданы медикам. Эвакуированные временно размещены в автобусе, предоставленном мэрией Новосибирска.