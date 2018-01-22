Массовая эвакуация на Затулинке в -35: есть пострадавшие
Массовую эвакуацию людей провели пожарные из девятиэтажного дома на улице Зорге в Новосибирске. Дым из горящей квартиры на первом этаже заполонил весь подъезд.
Массовую эвакуацию людей провели пожарные из девятиэтажного дома на улице Зорге в Новосибирске. Дым из горящей квартиры на первом этаже заполонил весь подъезд.
Сегодня, 22 января, около восьми часов утра в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в жилом многоквартирном доме на улице Зорге.
«Пожарные, прибывшие к месту вызова через семь минут, обнаружили, что в квартире, расположенной на первом этаже дома, горят домашние вещи, — говорит начальник
В условиях сильного задымления из вышерасположенных квартир в этом подъезде пожарные эвакуировали 18 человек. Четверо получили отравление угарным газом, они переданы медикам. Эвакуированные временно размещены в автобусе, предоставленном мэрией Новосибирска.
Через час пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. В настоящее время проводятся проливка горевших конструкций и дымоудаление. Причина пожара устанавливается.