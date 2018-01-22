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08:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Омске в ДТП погибла девушка, севшая за руль без прав

Она не справилась с управлением и врезалась в бетонное заграждение.

Жуткая авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник на Левом Берегу Омска. Автомобиль «Ниссан Альмера» ехал со стороны городка Нефтяников на Левобережье. За рулем находилась 19-летняя девушка, которая вообще не имела водительских прав. На пассажирском сиденье ехал, видимо, 21-летний владелец иномарки.

В районе автовокзала девушка на мосту не справилась с управлением. На полной скорости машина влетела в бетонное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.

Удар был такой силы, что «Ниссан» буквально расплющило. Приехавшие на место ДТП гаишники даже не сразу смогли установить модель иномарки. От полученных травм девушка, сидевшая за рулем, скончалась на месте. С тяжелыми повреждениями водителя доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности этой страшной аварии.

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