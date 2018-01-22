В Омске в ДТП погибла девушка, севшая за руль без прав

Жуткая авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник на Левом Берегу Омска. Автомобиль «Ниссан Альмера» ехал со стороны городка Нефтяников на Левобережье. За рулем находилась 19-летняя девушка, которая вообще не имела водительских прав. На пассажирском сиденье ехал, видимо, 21-летний владелец иномарки.

В районе автовокзала девушка на мосту не справилась с управлением. На полной скорости машина влетела в бетонное заграждение. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.