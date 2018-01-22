В Омске в ДТП погибла девушка, севшая за руль без прав
Она не справилась с управлением и врезалась в бетонное заграждение.
Она не справилась с управлением и врезалась в бетонное заграждение.
Жуткая авария произошла в ночь с воскресенья на понедельник на Левом Берегу Омска. Автомобиль «Ниссан Альмера» ехал со стороны городка Нефтяников на Левобережье. За рулем находилась 19-летняя девушка, которая вообще не имела водительских прав. На пассажирском сиденье ехал, видимо, 21-летний владелец иномарки.
В районе автовокзала девушка на мосту не справилась с управлением. На полной скорости машина влетела в бетонное заграждение. Об этом сообщили в
Удар был такой силы, что «Ниссан» буквально расплющило. Приехавшие на место ДТП гаишники даже не сразу смогли установить модель иномарки. От полученных травм девушка, сидевшая за рулем, скончалась на месте. С тяжелыми повреждениями водителя доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют подробности этой страшной аварии.