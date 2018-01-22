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08:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки спасли шесть человек

Из-за сильного задымления пожарным пришлось выводить жильцов в масках газодымозащиты.

Минувшей ночью в Нижнем Тагиле загорелся жилой пятиэтажный дом на улице Газетная. В начале первого вспыхнула одна из квартир. Прибывшие на место ЧП пожарные справились с огнем менее, чем за час.

— В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 23 человека личного состава. В 00:31 огонь локализован, в 00:46 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 00:59, — сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В квартире на площади 25 квадратных метров сгорело домашнее имущество. Среди людей пострадавших нет. По лестнице в масках «Самоспасатель» пожарные эвакуировали шесть человек. Причина возгорания устанавливается.

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